Hasan Hüseyin yüzük taktı Hes kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar evliliğe ilk adımı attı.

Hes kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar evliliğe ilk adımı attı.

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar nişan yüzüğü taktı. 26 yaşındaki futbolcu, Hüsna Önder ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı. Hasan Hüseyin Acar ile Hesna Önder'in nişan yüzüklerini Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı taktı ve genç çifte mutluluk temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA