Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu'na seçildi
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Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu'na seçildi

Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu'na seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi.

50. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu, Atina'da devam ediyor. Genel kurulda yapılan seçimlerde, TMOK Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu'na yeniden seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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