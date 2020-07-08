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Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı

Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kaptan olmasına karşın pazubandını soyunma odasında unutarak maça çıkan Hasan Ali Kaldırım, teknik heyet getirmesine karşın pazubandı takmadı ve saha kenarına attı.

08.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:15

Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu. Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.

10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.

Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı

HASAN ALİ PAZUBANDI YİNE UNUTTU

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde göstermeye devam ediyor.

Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı

Emre Belözoğlu'nun yedek soyunduğu maçlarda kaptan olarak sahaya çıkan Hasan Ali Kaldırım, Yeni Malatyaspor maçının devre arasında pazubandını soyunma odasında unutmuştu. Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği karşısında bu defa krizi üst boyuta taşıdı.

TEKNİK HEYET GETİRSE DE TAKMADI

Milli sol bek maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip verdi ancak tecrübeli oyuncu takmak yerine kenara atmayı tercih etti.

(Sabah)

Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Haber Yorumları (4)
FB TARAFTARI: BU YIL ÖZELLİKLE FUTBOLCULARA ÇOK FAZLA TAVZ VERİLİYOR. HOCALARA VE TEKNİK SORUMLULARA OYUNDAN CIKAN OYNATILMAYAN OYUNCULARIN TAVIRLARI ÇOK SİNİR BOZUCU. KİMSE BU CAMİADAN BÜYÜK OLAMAZ HEMEN İPLERİN KOPARILMASI VE OYUNDAN KESİLMESİ LAZIM. 18 YASINDA GENCLERLE CIKIP YENİLMEK BU TAVIRLARI VE ARTİSLİKLERİ ÇEKMEKTEN İYİDİR
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HAYLASS: Oha Hasan çok ayıp. Sorunların varsa böyle bir durumu kadraj dışında çözersin, ergen misin sen? Fenerbahçe''nin de böyle bir karaktere kaptanlığı vermesi de ilginç. . .
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HASAN: kim tkar FB kaptanlığını diye düşünmüştür. . ):
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