Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | Ekonomi

Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi -Bir kekik türü ve bitki olarak bilinen zahter, kadınların el işçiliğiyle ekilip, özel makaslarla toplandıktan sonra satışa sunuluyor Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mart ayında başlayan zahter hasadı, Haziran ayına kadar sürüyor.

Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi

-Bir kekik türü ve bitki olarak bilinen zahter, kadınların el işçiliğiyle ekilip, özel makaslarla toplandıktan sonra satışa sunuluyor

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mart ayında başlayan zahter hasadı, Haziran ayına kadar sürüyor.

Altınözü'ne bağlı Kozkalesi Mahallesi'nde toplanan zahterin kilosu 13 liradan satılıyor. Ekiminden toplanmasına kadar bütün sorumlulukları üstlenen kadınlar sayesinde yetişen zahter, salatasından çayına, yemeklerde baharata kadar birçok alanda kullanılıyor.

Bir kekik türü ve bitki olarak bilinen zahter, kadınların el işçiliğiyle ekilip, özel makaslarla toplandıktan sonra satışa sunuluyor.

Ailesiyle beraber 10 dönümlük zahter eken ve hasadına başlayan Raife Yalçın, "Altınözü'nde zahter hasadımız sürüyor. Bu sezon 10 dönüm zahter ektik ve geçimimizi bundan sağlıyoruz. 4 ay sürüyor, Mart'ta başlayıp Haziran'da bitiriyoruz. Çay olarak kullanıyoruz. Yöresel yemeklerimizde de kullanıyoruz. Karın ağrısına da iyi geliyor. Tüccarlara kilosunu 13 liradan satıyoruz. Burada zahter çok ilgi görüyor ve meşhur" dedi.

Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi
Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınların hasadı 4 ay süren 'Zahter' mesaisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:31:30. #1.14#

title