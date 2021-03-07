Harnupa talep fidan üretimini arttırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Harnupa talep fidan üretimini arttırdı

07.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:59
Harnupa talep fidan üretimini arttırdı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü artan talebi karşılamak için geçen yıl 35 bin adet olan harnup fidanı üretimini bu yıl 200 bine çıkardı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü artan talebi karşılamak için geçen yıl 35 bin adet olan harnup fidanı üretimini bu yıl 200 bine çıkardı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ülkemizde giderek önem kazanmaya başlayan harnup yetiştiriciliğinın özellikle Akdeniz Bölgesinde yayılış göstermesi nedeniyle üreticilerin ve özel sektörün gözdesi olarak yerini koruduğunu söyledi.

Meyvesi besin olarak değerlendirilirken, birçok sanayi ve kozmetik alanın yanısıra kağıt, boya, tekstil, plastik gibi alanlarda da kullanıldığını belirten Yılmaz, ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde de önemli bir değere sahip olan harnup ağacının üreticilere yüksek gelir sağladığına dikkat çekti.

Özellikle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında kullanılmak üzere harnup fidanına olan talebin çok fazla olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle ekonomik değeri olan gelir getirici tür ağaçlandırmalarında kullanılmak üzere üretilen harnup fidanı üretimimiz, 2020 yılında 35 bin adet iken, bu yıl 200 bine çıkardık. Tohumdan fidana kaliteli ve sağlıklı fidan üretimi için diğer gelir getirici türlerde de üretimlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi. - ADANA

Harnupa talep fidan üretimini arttırdı
Harnupa talep fidan üretimini arttırdı
Harnupa talep fidan üretimini arttırdı
Harnupa talep fidan üretimini arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harnupa talep fidan üretimini arttırdı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:16:08. #1.15#
title