Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
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Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı

17.10.2020 08:06 | Son Güncelleme: 17.10.2020 08:13
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı

DÜZCE'de, kaportacılık yapan harita mühendisi Emre Topal (40), kaporta parçalarından artan malzemelerle motosiklet motoru kullanarak 2 kişilik otomobil yaptı.

DÜZCE'de, kaportacılık yapan harita mühendisi Emre Topal (40), kaporta parçalarından artan malzemelerle motosiklet motoru kullanarak 2 kişilik otomobil yaptı. Otomobil, sanayi çarşısında büyük ilgi gördü.

Düzce'de yaşayan Emre Topal, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü bitirdi. 12 yıl harita mühendisi olarak özel şirketler ve yurt dışında çalışan Emre Topal, en büyük hobisi olan oto kaporta işine yöneldi. Emre Topal, 3 yıl önce Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yeri açtı. Topal bir süre sonra klasik araç tutkusu nedeniyle otomobil kaportalarından artan parçalarla otomobil yaptı. Motosiklet motoru kullanılarak yapılan ve klasik otomobillere benzeyen el yapımı otomobilde 2 kişi rahatlıkla seyahat edebiliyor. Kaportacıya gelenler aracı ilgiyle izleyip, fotoğraf çektiriyor.

Otomobilde motosiklet motoru kullandığını belirten Emre Topal, "Ben İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunuyum. Hobi amaçlı kaporta işine girdik. Boş vakitlerimizde de bu arabayı tasarladık. Bu hiç hesapta olmayan hobi amaçlı başlanmış bir iş. Her gün üzerine bir şey koyduk. Her gün başka bir görsel koyduk. Sonuç olarak bu araç ortaya çıktı. Tamamen el yapımı bir ürün oldu. Üzerinde motosiklet motoru var. Geri kalanı da kaportada kullandığımız profiller, saçlar. Elimizle düzelttik, şekil verdik ve monte ettik" dedi.'TEPKİLER ÇOK GÜZEL, BAKAN BİR DAHA BAKIYOR'

Aracın eskiyi andırmasını istediklerini ifade eden Emre Topal, "Kontakla çalışıyor, elektrik sistemi var. Sinyalleri, lambaları, fren lambaları hepsi çalışıyor. 4 vitesli yaptık. Tek eksiğimiz geri vitesi. Onu da en yakın zamanda yapacağız. 5 ay gibi bir zamanım aldı. Bu aracı yapacağım diye yürüteceğim hevesiyle bazı haftalar dükkana müşteri dahi almadım. Tepkiler çok güzel, bakan bir daha bakıyor. Herkes kullanmak istiyor. Ama kendimiz henüz yürütmeye başladığımız için herkese veremiyoruz" diye konuştu.


Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı
Harita mühendisi kaportacı, 2 kişilik otomobil yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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