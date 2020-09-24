Hari Vukas: "Çok iyi oynadık"
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Hari Vukas: "Çok iyi oynadık"

24.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:55
Hari Vukas:

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, Galatasaray'a karşı çok iyi oynadıkları ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, Galatasaray'a karşı çok iyi oynadıkları ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu ve elendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, "Çok iyi oynadık. Yüzde yüzümüzü verdik. Elimizden gelenin en iyisi yapmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık. Birkaç önemli pozisyonlara girdik. Bunlara Gole çeviremedik. Böyle takımlara karşı skor üstünlüğü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok genç bir takımız. Gelecek adına umutluyum. Maç sonucu için ise mutlu olduğumu söyleyemem" diye konuştu.

Daha önce Galatasaray'da çalıştığının hatırlatılması üzerine Hari Vukas, "Galatasaray teknik ve idari ekibinden tebrik ve saygı gördüm. O yüzden çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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