Harekata yönelik provoke edici paylaşımlara gözaltı kararı

11.10.2019 13:41

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, 4'ü aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gerçek dışı paylaşımlar yapan kişileri takibe aldı. Başsavcılık, sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında 'terör örgütü propagandası yapma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda, kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA