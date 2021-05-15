Hangi takımın kaç şampiyonluğu var? GS, BJK ve FB toplam kaç Süper Lig kupası var? Hangi takım kaç kere şampiyon oldu?
Süper Lig 2021 sezonu sona erdi. Beşiktaş şampiyon oldu! Futbol severler Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğunu kazandığını merak etti. Peki, Beşiktaş'ın toplamda kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Beşiktaş'ın kaç yıldızı var? Hangi takımın kaç şampiyonluğu var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Üç büyüklerin toplam şampiyonluk sayısı kaç?
Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Peki Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu oldu? Hangi takımın kaç şampiyonluğu var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Üç büyüklerin toplam şampiyonluk sayısı kaç? 4 büyüklerin şampiyonluk sayısı kaç?
2021 SÜPER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?
2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti. Bunun ardından Beşiktaş kaçıncı şampiyonluğu merak edildi. Şimdi 3 büyükler için toplam kaç şampiyonluk var yazalım.
HANGİ TAKIMIN KAÇ YILDIZI OLDU?
Beşiktaş bu sezon şampiyon oldu. Toplam şampiyonluk sayısını 16'ya yükseltti. Peki hangi takımın kaç yıldızı var şimdi onu yazalım:
- Galatsaray'ın yıldız sayısı : 4
- Fenerbahçe'nin yıldız sayısı : 3
- Beşiktaş'ın yıldız sayısı : 3
5 şampiyonluk 1 yıldıza eşit oluyor.
HANGİ TAKIMIN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?
Süper Lig'deki takımlar ve şampiyonluk sayıları aşağıdaki gibidir:
Galatasaray : 22 kere şampiyon olmuştur.
Fenerbahçe : 19 kere şampiyon olmuştur.
Beşiktaş : 16 kere şampiyon olmuştur. (2021 sezonu ile birlikte toplam 16)
Trabzonspor : 6 kere şampiyon olmuştur.
Bursaspor : 1 kere şampiyon olmuştur.
İstanbul Başakşehirspor : 1 kere şampiyon olmuştur.