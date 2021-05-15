Hangi takımın kaç şampiyonluğu var? GS, BJK ve FB toplam kaç Süper Lig kupası var? Hangi takım kaç kere şampiyon oldu?

Süper Lig 2021 sezonu sona erdi. Beşiktaş şampiyon oldu! Futbol severler Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğunu kazandığını merak etti. Peki, Beşiktaş'ın toplamda kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Beşiktaş'ın kaç yıldızı var? Hangi takımın kaç şampiyonluğu var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Üç büyüklerin toplam şampiyonluk sayısı kaç?