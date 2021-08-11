Hangi illerde sel ve heyelan var? 2021 sel olan şehirler neresi? Hangi illerde ve ilçelerde sel oldu?

Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Son dakika gelen haberlere göre ülkemizin kuzey bölgesinde sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerinde sel yaşandı. Bartın'ın ardından bir sel haberi de Sinop'tan geldi. Bunun ardından vatandaşlar ülkemizde hangi şehirlerde sel oldu merak etti. Peki, hangi illerde sel yaşandı? Hangi illerde heyelan var? 2021 Hangi illerde sel oldu? Hangi illerde sağanak yağış var?

Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Bunun akabinde vatandaşlar hangi bölgelerde sel var merak etti. Peki, Hangi illerde sel ve heyelan var? 2021 sel olan şehirler neresi? Hangi illerde ve ilçelerde sel oldu?

HANGİ İLLERDE SEL VE HEYELAN OLDU?

Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu'da etkili oldu. Ülkemizin bu 4 şehrinde sel meydana geldi.

Hangi şehirlerde sel ve heyalan yaşandı:

- Bartın

- Karabük

- Sinop

- Kastamonu

BARTIN'DA SEL Mİ OLDU?

Şehirde etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açarken araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle köprü ve yollar çöktü, bazı bölgelerde heyelan yaşandı. Evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın ise aranıyor.

Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KARABÜK'TE NEREDE SEL VAR?

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.

Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."

SİNOP'TA SEL Mİ VAR?

Sinop'taki selde Ayancık Çayı taştı. Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop'ta gece boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açan kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi.

KASTAMONU'DA HEYELAN MI OLDU?

Kastamonu-İnebolu karayolunda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde birçok bölgede heyelan oldu. Küre ilçe girişinde sağanak yağışla birlikte sel taşkınları da yaşandı. Küre ilçe girişinde heyelan nedeniyle Recep Turan ve Salih Balta'ya ait araçlar toprak altında kaldı. Yaşanan heyelan sonrası Kastamonu-İnebolu karayolunda ulaşım dururken toprak altında kalan araçların kurtarılması için Karayolları ekiplerince çalışma başladı. Ayrıca ekipler, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde birçok bölgede yola taşan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede halen sağanak yağışı etkisini sürdürüyor. Ekipler, mecbur kalınmadıkça yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.