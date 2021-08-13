Hande Erçel'den o iddiaya flaş yanıt geldi
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Hande Erçel'den o iddiaya flaş yanıt geldi

Hande Erçel'den o iddiaya flaş yanıt geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sen Çal Kapımı' dizisinin Eda'sı Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yaptı. Şirket çıkışı keyifli halleriyle dikkat çeken Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile aynı filmde mi rol alacak? İşte cevabı...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'e aynı filmde rol almaları için teklif yapıldığı iddia edildi.

Bu iddiaya yanıt veren Erçel, "Sizlerden öğreniyorum, böyle bir teklif gelmedi. Teklif gelirse seve seve oynarız" diyerek gülümsedi.

Kerem Bürsin, sosyal medyada yapılan bir ankette Türkiye'nin en kaslı erkekleri sıralamasında zirveyi zorluyor.

Bu konuda ne düşündüğü sorulan Erçel, "Bu soruya ne diyebilirim ki?" diyerek kahkaha attı.

Hande Erçel'den o iddiaya flaş yanıt geldi
Hande Erçel'den o iddiaya flaş yanıt geldi
Hande Erçel'den o iddiaya flaş yanıt geldi

Kaynak: Snob Magazin

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