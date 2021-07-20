SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz
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SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruzHayalimiz madalyaÜlkemize neler yapabileceğimizi göstereceğizMilletler Ligi bizim için iyi bir test olduİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Gruplarda son...

SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Hayalimiz madalya

Ülkemize neler yapabileceğimizi göstereceğiz

Milletler Ligi bizim için iyi bir test oldu

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Gruplarda son olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonları var ama biz son topa kadar mücadele edeceğiz dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Baladın, . Olimpiyatlarda her şey daha farklı olacak. Bütün takımlar en iyi performansını göstermeye çalışacak. Biz de bunlara dikkat ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz diye konuştu.

HAYALİMİZ MADALYA

Olimpiyatlara gitmek için sabırsız olduklarını dile getiren Hande Baladın, Uzun zamandır beklediğimiz bir turnuvaydı. Çok iyi hazırlandık diyebiliriz. Hayalimiz tabii ki madalya kazanmak. Ama ilk önce maç maç gitmek ve gruptan çıkmak istiyoruz. Sonra ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz dedi.

ÜLKEMİZE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Beklentilerin artması hepimizi çok mutlu ediyor diyen Baladın, sözlerine şöyle devam etti

Neler yapabileceğimizi ve neler yapabildiğimizi göstermiş oluyoruz ülkemize. Olimpiyatlar çok zor bir turnuva. Grubumuz zor. Son olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonları var ama biz son topa kadar mücadele edeceğiz. Takım olarak ve birlikte tadını çıkararak oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok.

MİLLETLER LİGİ BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLDU

Herkesin son topa kadar mücadele edeceğini vurgulayan milli voleybolcu, Olimpiyatların havası her zaman farklı olur. Milletler Ligi bizim için iyi bir test oldu. Orada uzun zamandır oynamadığımız için tekrar uyum sağladık. Yaptığımız hataları gördük. Teknik taktik açısından baktığımızda normalden daha fazla direkt hata sayımız yüksekti. Olimpiyatlarda her şey daha farklı olacak. Bütün takımlar en iyi performansını göstermeye çalışacak. Biz de bunlara dikkat ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz
SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz
SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz
SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz
SPOR Hande Baladın Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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