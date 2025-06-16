Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

HANDE BALADIN KİMDİR?

Kariyerine orta oyuncu olarak başlayan Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da doğdu. 27 yaşında ve 1.90 boyunda olan başarılı voleybolcu smaçör pozisyonunda oynuyor. Şu an Eczacıbaşı forması giyen Baladın, ayrıca milli takımımızın da kadrosunda bulunuyor.

1,90 cm boyundaki Türk milli voleybolcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile beraber profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor.

2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur. 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır. 2024 yılında adına çekilen "Baladın" isimli belgesel yayımlanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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