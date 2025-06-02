Hande Baladın Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Hande Baladın Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?
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Milli voleybolcu Hande Baladın, voleybol dünyasında merakla beklenen transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe Medicana, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bu gelişme sonrası "Hande Baladın Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?" sorusu yanıt buldu.

Son dönemde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Hande Baladın, kulüp kariyeriyle olduğu kadar A Milli Takım'daki başarılarıyla da gündemden düşmüyor. Bu nedenle "Hande Baladın Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?" sorusu hem taraftarların hem de spor kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Peki, Hande Baladın Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

HANDE BALADIN FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe Medicana, 2025 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son hamlesi ise voleybol dünyasında büyük ses getirdi. Kulüp, yaptığı resmî açıklamayla milli smaçör Hande Baladın'ın sarı-lacivertli takıma transfer olduğunu duyurdu. Açıklamada, Hande'nin başarılarla dolu kariyerine ve altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı'na veda ettiğine dikkat çekildi.

Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Hande Baladın, 2015 yılında profesyonel kariyerine adım attı. Kariyeri boyunca Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor gibi takımlarda da forma giyen Baladın, en son Eczacıbaşı Dynavit'te oynuyordu. Milli takımdaki performansı ve yüksek seviyedeki istikrarıyla tanınan Hande, artık Fenerbahçe Medicana formasıyla başarı arayacak.

Kulüp açıklamasında, "Çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleriyle, hem oyuncuya duyulan güven hem de yeni sezon hedefleri vurgulandı. Bu transfer, Fenerbahçe'nin yeni sezon için şampiyonluk iddiasını perçinleyen önemli bir hamle olarak yorumlanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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