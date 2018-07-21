Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığına Atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığına yardımcı atamaları yapıldı. Buna göre "Asrın Güreşçisi" unvanını elde etmiş olan Hamza Yerlikaya ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcılıklarını yapacak.

HAMZA YERLİKAYA KİMDİR?

Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. 1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu. Orta seviye İngilizce bilen Yerlikaya, evlidir.

1993 yılında Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanını aldı. "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"nın sahibi oldu.

SİNAN AKSU KİMDİR?

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini bitiren Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına TBMM'de başlayan Sinan AKSU, sırasıyla TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. Aksu 30.03.2015 tarihi itibariyle GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı. İngilizce bilen Sinan AKSU evli ve bir çocuk babasıdır.