Son dakika! Hamza Hamzaoğlu: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
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Son dakika! Hamza Hamzaoğlu: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Son dakika! Hamza Hamzaoğlu: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberi... Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamasında, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Haftalardır hep mücadele ediyoruz. Zaman zaman iyi oynadığımız oyun var. Kazanacak sonuç alamadığımız için üzgünüz. Öne geçtiğimiz 1-0'lık skoru koruyamadık. İkinci yarı yediğimiz goller ile moralimiz bozuldu ama oyuncular maçı bırakmadı. Yüklendik sağdan soldan ortalarla ama golü bulamadık. Eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Ligin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz da başkaları için zor bir takımız, başkaları da bizim için zor bir takım. Beşiktaş maçı bizim için dikkatli olmamız gereken bir maç. Beşiktaş'ı da analiz edeceğiz ve ona göre planlarımızı yapacağız. En iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız" diye konuştu.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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