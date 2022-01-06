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Hamza Hamzaoğlu: "İyi bir takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Hamza Hamzaoğlu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü bu, bizim ikinci yarıya daha özgüvenli başlamamızı sağlayacak" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde devam eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesi yaptığı açıklamada Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak ligin ikinci yarısına daha öz güvenli başlamak istediklerini dile getirdi. Hamzaoğlu, "İlk yarı için 17 puanla hemen düşme sınırının altındaki takım olarak bitirmek bizim için iyiydi. Şimdi ikinci yarıda daha iyisini yapıp biraz daha yukarılara çıkmayı hedefleyeceğiz, inşallah bunda da başarılı oluruz. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı için tüm analizlerimizi yaptık, en iyi şekilde hazırlanacağız. İyi bir takıma karşı, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü bu bizim ikinci yarıya daha özgüvenli başlamanızı sağlayacak" diye konuştu. - RİZE

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