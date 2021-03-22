Hamza Hamzaoğlu: "Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koymak"
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Hamza Hamzaoğlu: "Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koymak"

22.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:16
Hamza Hamzaoğlu:

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Kayseri'ye geldi. Deneyimli teknik adam, "Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, en iyi mücadeleyi ortaya koyup toplayabildiğimiz kadar puan toplamak ve sezonu da iyi yerde bitirmek" dedi.

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Kayseri'ye geldi. Havaalanında Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından karşılanan 51 yaşındaki teknik direktör 11 müsabakada en iyi performansı sergileyip gerekli puanları toplayacaklarını söyledi. Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu, "Büyük bir camiaya geldik. Kayserispor benim eskiden beridir sempati duyduğum bir kulüptü. Özellikle stadyumu ile tesisleri ile önemli aşamalar kaydetmiş bir camia. Umuyorum ki burada güzel başarılarımız olur. Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, en iyi mücadeleyi ortaya koyup toplayabildiğimiz kadar puan toplamak ve sezonu da iyi yerde bitirmek. Çünkü bu sene iyi yerlerde bitirebilirsek önümüzdeki yıl içinde planlamamızı daha rahat bir şekilde yaparız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM ARASINDA OYUNCULARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini de söyleyen Hamza Hamzoğlu, "Milli maç nedeniyle verilen arada takımla çalışma şansımız olacak. Zaten bilgimiz ve belli bir görüşümüz var ama arkadaşları antrenmanda görüp değerlendirmelerimiz daha net bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de, Hamza Hamzaoğlu ile başarıya ulaşacaklarına inandıklarını ifade ederek "Almamız gereken 4-5 maç var. Onları alıp yolumuza devam edeceğiz inşallah" açıklamasını yaptı.

Kayserispor ile 1,5 yıllık anlaşmaya varan Hamza Hamzaoğlu'nun teknik ekibinde Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman, Metin Mert, Bilal Kısa, doktor Hakan Ayaz yeralıyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Hamza Hamzaoğlu: 'Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koymak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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