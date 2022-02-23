Hamza Hamzaoğlu: Hedef Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarabilmek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve teknik adam Hamza Hamzaoğlu yer aldı.

Asbaşkan Fatih Kulaksız, Süper Lig'e çıkmaları halinde şu anki stadın bulunduğu yere uygun yeni bir stadyum yapacaklarını da belirtti.