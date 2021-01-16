Hamside av yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı
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Hamside av yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

16.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:15
Hamside av yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 Ocak döneminde 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, Karadeniz'in ülke karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış görülmediği belirlendi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı.

YASAK 28 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı. Bu süre içinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.

YASAK 10 GÜN DAHA UZATILABİLİR

Vatandaşlar buralardan kurallara göre avlanmış veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri tüketebilecek. Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışına izin verilmeyecek. Mevcut durum izlenerek, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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