Hamilton, ağır eleştirilerde bulunduğu İstanbul Grand Prix'sinde şampiyonluğa ulaştı

İstanbul'da düzenlenen Formula 1'de sezonun 14. yarışı sonrası Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonu şampiyon tamamladı. Hamilton, antrenmanlar esnasında beğenmeyip ağır eleştirilerde bulunduğu İstanbul Park'ı buz pistine benzetmişti.

İstanbul Grand Prix'sini ilk sırada bitiren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonu da şampiyon tamamladı.

Hamilton, antrenmanlar esnasında İstanbul pistini beğenmeyerek ağır bir şekilde eleştiride bulunmuştu.

Büyük Britanyalı pilot, "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden... Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi. Şu anda pist, yeni asfalt dökülmüş olan Portimao'dan bile daha kötü bir durumdaydı" ifadelerini kullanmıştı.

"BUZ PİSTİNDE SÜRÜŞ YAPTIK"

Lewis Hamilton ayrıca, "Bizim açımızdan ise, lastikler iyi bir şekilde çalışmıyor ve bunu görebiliyorsunuz. Sanki bir buz pateni pistinde sürüş yaptık. Normalde bir turda İstanbul'dan aldığınız zevki şu an alamıyorsunuz ve bunun değiştiğini de düşünmüyorum" demişti.

YAZICI: BAK İŞİNE KARDEŞİM

Hamilton'un ağır eleştirileri sonrası Britanyalı pilota tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Twitter hesabından "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" tepkisini göstermişti.

KASAPOĞLU: PİSTİMİZ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise pisti eleştirenlere yönelik, "Pistimiz pilotların da örnek gösterdiği pistlerden bir tanesi" dedi.