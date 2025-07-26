Akfen Holding'in kurucusu ve Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapan Hamdi Akın, son günlerde hem spor hem de ekonomi çevrelerinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Geniş yatırım ağı ve iş dünyasındaki etkisiyle tanınan Akın hakkında, "Hamdi Akın kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?" gibi sorular sıkça araştırılıyor. Peki, Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? Akfen Holding'in kurucusu, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın serveti ne kadar? İşte, merak edilen tüm detaylar…

HAMDİ AKIN KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hamdi Akın, yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından iş hayatına hızlı bir giriş yapan Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren Akfen Holding'i kurdu. Bugün Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hamdi Akın kimdir

Hamdi Akın, aynı zamanda Akfen'in ortaklarından biri olduğu TAV Havalimanları Holding'in de 2005 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. İş dünyasındaki girişimci ruhunu sivil toplum alanına da taşıyan Akın, birçok önemli kuruluşta kurucu ve yönetici roller üstlenmiştir.

Bunlar arasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Metal Sanayicileri Sendikası Ankara Bölge Temsilciliği, Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanlığı, TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı gibi görevler yer alıyor.

Akfen Holding'in kurucusu, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın serveti ne kadar

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, sadece iş dünyasında değil, eğitim alanında da önemli projelere imza atmıştır. London School of Economics (LSE) bünyesinde kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucu destekçilerinden biri olan Akın, uluslararası akademik çalışmalara da katkı sunmuştur.

Eğitime verdiği önemi yalnızca yurt dışıyla sınırlamayan Hamdi Akın, 1999 yılında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nı (TİKAV) kurmuştur. Vakfın kurucu üyeleri arasında yer alan Akın, aynı zamanda TİKAV'ın Onursal Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Hamdi Akın, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda aldığı çeşitli ödüllerle de dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. İşte, Hamdi Akın'ın aldığı ödüllerden bazıları…

2000 yılında Ankara Ticaret Odası tarafından Akfen Dış Ticaret A.Ş.'ne en çok ihracat yapan şirket ödülü,

2004 yılında Dünya Gazetesi "Geleneksel Ekonominin Şeref Kürsüsü" seçimi sonucunda "yılın işadamı ödülü ve Yeni Para dergisi tarafından "Ekonomide yılın işadamı" Ödülü,

2005 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "yılın işadamı" ödülü,

2006 yılında Cnbc-e düzenlediği "İDE2006" İş dünyasının en iyileri "girişimci işadamı" Ödülü,

2006 yılında TİKAD ve True dergisinin düzenlediği "2006 Türkiye Başarı Ödülleri" seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede "Yılın İş Adamı" ödülü,

2010 yılında EGSİAD tarafından, Beyaz Altın Türkiye Girişimcilik Ödüllerinde "Yılın İşadamı" ödülü

2010 yılında EKOVİTRİN tarafından Yılın Starlarında "Yılın İşadamı" ödülünü almıştır.

Hamdi Akın aslen nereli

HAMDİ AKIN'IN SERVETİ NE KADAR?

Akfen Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olan Hamdi Akın, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, servetiyle de gündemde yer alıyor.

Forbes Türkiye'nin 2025 yılı verilerine göre Hamdi Akın'ın kişisel serveti yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakamla Türkiye'nin en zengin isimleri arasında yer alan Akın, listede 17 ile 23. sıra arasında konumlandırıldı.

Holding yatırımları, altyapı ve havalimanı projeleriyle öne çıkan Akın'ın serveti, her yıl açıklanan Forbes zenginler listesinde dikkat çeken seviyelerde seyretmeye devam ediyor.