Hamburger Containerboard, Kütahya'da 1 milyar TL Yatırımla Kağıt Fabrikası Kuracak

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın tarafından dağıtılan bültene göre 300 milyon euro (1 milyar TL) yatırım tutarı olan fabrikanın 2020 yılında tamamlanması ve 500 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

480 BİN TON KARTON ÜRETECEK

Tamamlandığında yılda 480 bin ton konteyner kartonu üretim kapasitesine sahip olacak yatırım Avusturyalı şirketin Türkiye'deki üçüncü kâğıt fabrikası olacak.

Şirketin Türkiye'deki diğer iki fabrikası Çorlu ve Denizli'de yer alıyor.

Prinzhorn Holding bünyesinde yer alan Hamburger Containerboard, Avrupa'daki yüksek kaliteli oluklu mukavva malzemelerinin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin Türkiye haricinde Almanya, Avusturya ve Macaristan'da da fabrikaları bulunuyor.