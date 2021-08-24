Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular; 6 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular; 6 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden organizasyonun dördüncü gününde milli sporcular; 6 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Kızlar 17 yaş altı 40 kiloda Ceren Akarsu, koparmada 45, silkmede 57 ve toplamda ise 102 kilo ile 3 altın madalyanın sahibi oldu.

17 yaş altı 49 kiloda Medine Bilicier, koparmada 71 ve silkmede 91 kilo ile 2 gümüş, toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

15 yaş altı 71 kiloda Burcu İldem Gerçekden, koparmada 81 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile gümüş, toplamda ise 181 kilo ile altın madalya kazandı.

15 yaş altı 59 kiloda Tuğba Nur Koz, koparmada 77 kilo ile bronz madalyaya ulaştı. Aynı yaş kategorisi 64 kiloda Canan Korçak ise koparmada 72 kilo ile 4. olurken, silkmede 89 ve toplamda 161 kilo ile 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 17 yaş altı 67 kiloda Serkan Turan, koparmada 116 kilo ile 5. olurken, silkmede 144 kilo ile bronz madalya elde etti, toplamda 260 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, milli sporcuları performanslarından dolayı tebrik ederek, "Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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