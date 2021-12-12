Halter sporcularına destekler devam ediyor

ANKARA (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de halter sporuna destekler devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonasına katılan sporculara çeşitli hediyeler verildi.

2020 Tokyo olimpiyatlarına katılarak Düzce'de ki haltercilerin sevilen isimleri arasına giren Nuray Levent'in ardından gitmek isteyen onlarca öğrenci Düzce'de Halteri geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Kahraman Kazan'da yapılan Belediyeler arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonasına Düzce'den katılım sağlayan sporcular şampiyonada da başarı elde edince Düzceliler sporculara çeşitli hediyeler gönderdi. Gümüşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Akgün ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yayla sporculara hediyeler verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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