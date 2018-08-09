Halkbank'tan İlk Yarıda 1,9 Milyar Lira Net Kâr

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Son 15 yılda mevduatını 18 kat büyüterek sektörün en güçlü oyuncularından biri haline gelmiş bir banka olarak kaynak artışı konusunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.