Halkbank'ın Adana Bölgesindeki Ticari Kredileri 7 Milyar TL'ye Ulaştı"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Adana bölgesinde toplam ticari kredilerini yüzde 23,4 artışla 6,9 milyar TL'ye taşıdıklarını bildirdi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, finans sektörü ve reel kesim arasındaki güçlü diyaloğun uzantısı olarak gerçekleşen "Halkbank Üreten Türkiye" buluşmaları, Adana bölgesinde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla devam etti.

Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren 500'ün üzerinde sanayici ve KOBİ'yle bir araya gelinen toplantıda, işletmelere Halkbank tarafından geliştirilen özel ürünler anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, geçen yıl Adana bölgesinde toplam ticari kredilerin 7 milyar TL düzeyine yükseltilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

600 çalışma arkadaşıyla birlikte bölgedeki 36 şubede firmaların talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermek için gayret ettiklerini bildiren Arslan, "Hem Adana'da hem de Mersin ve Osmaniye'de ülke ekonomisine katkı veren işletmelere özel ürünlerimizi anlattık. Adana bölgesinin başta yaş meyve ve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, taşımacılık ve lojistik sektörleri olmak üzere tüm faaliyet alanlarında büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Esnaf sayımız 30 bine yaklaştı"

Osman Arslan, bölge esnafının Halkbank'a her zaman güvendiğini ve esnafın taleplerini iyi bilen bir banka olarak bu alanda yenilikçi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Adana bölgesinde kredili müşterisi olan esnaf sayısının geçen yıl 30 bine yaklaştığının altını çizen Arslan, "Esnaf bankası olma ayrıcalığıyla sayısını artırdığımız müşterilerimiz, 1,7 milyar TL'nin üzerinde Hazine Destekli Esnaf Kredisi'nden yararlandı. Bu yıl esnafa özel yeni ürün ve hizmetlerimiz sunacağız, bölge esnafının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bankamızın Adana ve çevresindeki işletmelere sağladığı özel ürünler arasında KOBİ Değer Kredisi, Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Büyüyen İhracat Kredisi gibi kredilerinin yanı sıra KOBİ Alacak Sigortası da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA