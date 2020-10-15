Halkbank ikinci el taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi başvuru şartları, faiz oranları
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Halkbank ikinci el taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi başvuru şartları, faiz oranları

15.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:44
Halkbank ikinci el taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi başvuru şartları, faiz oranları

Halkbank, araç sahibi olmak isteyenlere 2. el taşıtlar için Yeşil Işık Taşıt Kredisi sunuyor. 60 aya varan vadelerle ve 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunuyor. Peki, Halkbank Yeşil Işık 2. el taşıt kredisi nedir, nasıl başvuru yapılır?

İkinci el araç kredisi ile Halkbank fatura değeri/ kasko değeri 120.001 TL altı olan araçlar için 60 aya varan vade imkanı tanıyor. Diğer yandan müşteriler isterlerse ödemelerini 3 ay erteleyebilecekler. Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

HALKBANK YEŞİL IŞIK 2. EL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Araç sahibi olmak isteyen ancak bütçesi uygun olmayanlar için Halkbank'ın hayata geçirdiği 2. el araçlar için Yeşil Işık Taşıt Kredisi, istenilen 2. el araca sahip olma fırsatı sunuyor.

HALKBANK YEŞİL IŞIK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank'ın sunduğu krediden faydalanmak için en yakın Halkbank Şubesine başvurmak yeterli olacaktır. Başvuruda müşteriden istenen bazı belgeler bulunuyor ve söz konusu belgelerin ayrıntılarını da şubelerden ve müşteri hizmetlerindne öğrenmek mümkün. 30.000 TL tutarındaki krediyi, yüzde1,32 faiz oranı ile 60 aya varan vadeler ve 778,35 TL taksitle ödeyebilirsiniz.

HALKBANK YEŞİL IŞIK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi başvurusu için öncelikle, 2.el aracın 7yaşını geçmemiş olması gerekir. Diğer ayrıntılar şöyle:

Proforma Fatura değeri/ Kasko değeri 120.001 TL üzeri olan araçlarda kredi vadesi 48 aydır.

Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.

Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.

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