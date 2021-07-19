Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mustafa Koç'u transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mustafa Koç'u transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mustafa Koç'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen orta oyuncu Mustafa Koç'u kadrosuna kattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, son olarak Arkas Spor forması giyen orta oyuncu Mustafa Koç'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşında oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Koç, "Tanıdığım, yıllarca karşı karşıya geldiğim bir takım. İçinde dostlarım forma giydi, giyiyor. Artık ben de buradayım. Takımıma katkı vermek adına için elimden geleni yapacağım. Halkbank ailesine katıldığım için heyecanlı, gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mustafa Koç'u transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:25:22. #1.14#

title