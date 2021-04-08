Halk ekmek Ramazan'da 1 TL
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Halk ekmek Ramazan'da 1 TL

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Halk ekmek Ramazan'da 1 TL

Ankara'da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 250 gramlık normal ekmek, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca 1 TL'den satılacak.

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Ankara'da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 250 gramlık normal ekmek, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca 1 TL'den satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Başkentlilerin sofralarından eksik etmediği ekmeğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak için fiyat indirimi yaptı. Halk Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda 1 lira 25 kuruştan satılan 250 gramlık normal ekmeği 1 TL'den satma kararı aldı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda normal ekmeğin 1 TL'den satılacağını duyurarak, "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik" dedi.

250 gramlık ekmek, 13 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Halk Ekmek Satış mağazaları başta olmak üzere Halk Ekmek büfeleri ile Başkent Marketler'de 1 TL'den satışa sunulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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