Halis Karataş kimdir? Halis Karataş hayatı ve biyografisi!
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Halis Karataş kimdir? Halis Karataş hayatı ve biyografisi!

Ünlü jokey Halis Karataş'ın önceki gün atını dövdüğü görüntü sosyal medyada adeta infial yarattı. Gelişme sonrası Halis Karataş kimdir, Halis Karataş hayatı ve biyografisi merak edildi.

Halis Karataş kimdir? Halis Karataş hayatı ve biyografisi!
27.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:26

Atını gövdüğü görüntülerle sosyal medyada gündem olan Türkiye'nin efsane jokeyi Halis Karataş, özür dilediği açıklama sonrasında yarışlara ara verdi. Peki, Halis Karataş kimdir? İşte, Halis Karataş hayatı ve biyografisi!

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1972

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli: Gürün

Boy: 1,65 m

Ödüller: Gazi koşusu şampiyonu

HALİS KARATAŞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağustos 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır. 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Şarkıcı Soner'in "Yorgundum" adlı klibinde oynamıştır.

Halk tarafından çok sevilen Karataş'ın önemini belirtmek için "okeyde arataş, jokeyde karataş" sözü günümüzde hala kullanılmaktadır.

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