Haliliye'de kış spor okullarına yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okullarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sağladığı imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okullarına yoğun ilgi sürüyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kış spor okulları, faaliyetlerini devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda masa tenisi, Voleybol ve Basketbol kursları devam ederken, Aliya İzzetbegoviç Spor Kompleksinde ise tekvando kursu veriliyor. Farklı branşlarda devam eden kurslar, uzman antrenörler tarafından kursiyerlere öğretiliyor.

Sabiha Özlek Spor Salonunda masa tenisi kursu Cuma ve Cumartesi günleri 16.00 ile 17.30 saatleri arası 6-16 yaş grubuna yönelik, basketbol kursu ise Salı ve Perşembe günleri 15.30 ile 17.30 arası 12-16 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik veriliyor. Voleybol kursundan Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 15.30 ile 17.00 arası 12-16 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor. Aliya İzzetbegoviç Spor Kompleksindeki tekvando kursu ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00 ile 16.00 arası 7-14 yaş aralığı grubundaki çocuklar için devam ediyor. Farklı branşlarda sporların öğretildiği kurslara katılan çocuklar, kendilerine sağlanan imkan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA