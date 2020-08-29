Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar kaç yaşında nereli? Halil Akbunar hangi pozisyonda oynuyor? Halil Akbunar hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Halil Akbunar, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Halil Akbunar kaç yaşında nereli? Halil Akbunar hangi pozisyonda oynuyor? Halil Akbunar hangi takımlarda oynadı? Halil Akbunar kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Halil Akbunar, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar hangi takımlarda oynadı? Halil Akbunar kaç yaşında nereli? Halil Akbunar hangi pozisyonda oynuyor?

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1993

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,7 m

Mevkiisi:Orta saha

Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başladı. 2010 yılında Antalyaspor'a transfer oldu. 1 yıl sonra Antalyaspor Akbunar'ı serbest bırakınca memleketi İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin alt yapısına girdi. 2012 yazında Göztepe ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk maçına 14 Ocak 2012'de Kartalspor karşısında çıktı. 2015-2016 sezonunda kiralık olarak Elazığspor'da oynadı. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye geri döndü. Göztepe'de 2016-2017 sezonunda çok etkili bir performans sergilemiş ve kulübün Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. 2017-2018 sezonunda kadro rotasyonunda yer bulan oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise kadronun değişmezlerinden olup, gol ve asistleriyle kulübünün Süper Lig'de kalmasında etkili olmuştur. 2019-2020 sezonunda İlhan Palut'un göreve gelmesiyle takımın kilit oyuncularından biri olmuş ve yine takımın vazgeçilmez ismi olmuştur. Ayrıca kulübün Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'a karşı şık bir golle takımını öne geçiren golü atmış ve bu stadyumda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Akbunar, Göztepe'ye transfer olduktan sonra 28 Şubat 2012 tarihinde ilk kez Türkiye U-19 millî takımına çağrıldı. Aynı yıl içinde Türkiye U-20 millî takımına kadar yükseldi.

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti.

Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.