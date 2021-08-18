Halı tasarımını tercih edecek öğrencilere asgari ücretin yarısı oranında burs
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Halı tasarımını tercih edecek öğrencilere asgari ücretin yarısı oranında burs

Halı tasarımını tercih edecek öğrencilere asgari ücretin yarısı oranında burs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelecekte istikbal vadeden ve gözde mesleklerinden birisi olarak görülen halı tasarımını tercih edecek ve yapılan sınavda ilk 20'ye girecek öğrencilere, eğitim süresince asgari ücretin yüzde ellisi oranında burs verileceği açıklandı.

Gelecekte istikbal vadeden ve gözde mesleklerinden birisi olarak görülen halı tasarımını tercih edecek ve yapılan sınavda ilk 20'ye girecek öğrencilere, eğitim süresince asgari ücretin yüzde ellisi oranında burs verileceği açıklandı.

GAÜN Halı Tasarımı Anasanat Dalında eğitim alacak olan öğrenciler arasından yapılacak olan yetenek sınavında ilk yirmiye giren öğrencilere asgari ücretin yarısı oranında GAHİB tarafından burs verileceği açıklandı. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" bu yıl ilk kez öğrenci alacağını belirterek yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerden ilk yirmisine burs verileceğini sözlerine ekledi.

Burs GAHİB'ten

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında imzalanan protokolün ardından Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" açıldığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan bölümüne sınavla öğrenci alınacağını ve yetenek sınavında ilk yirmiye giren öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verileceğini ifade etti. Başkan Kaplan yaptığı açıklamada "Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında; altyapı geliştirme, burs ve staj imkanları amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında Halı Tasarımı Anasanat Dalı bu yıl eğitim öğretime açılmıştır ve ilk öğrencilerini alacaktır. Bu kapsamda programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak olup, sınava katılabilmek için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 10: 00'da 1. Aşama canlı modelden desen sınavı, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 10: 00'da 2. Aşama Özgün Tasarım sınavı yapılacaktır. Sınavda başarılı olan ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecektir. Yetenekli gençlerimizi sektörümüzde görmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Halı tasarımını tercih edecek öğrencilere asgari ücretin yarısı oranında burs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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