Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor

Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Körfez'de Hereke seyir terasına yapılan deniz manzaralı halı saha hizmete açıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez'de Hereke seyir terasına yapılan deniz manzaralı halı saha hizmete açıldı.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençlerin spora ulaşımını daha kolay hale getirmek adına yeni tesisler kazandırıyor. Spor akademilerinde 4 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Körfez'de, 2021 yılında başlayan tesisleşme atağı, 2022'de de artarak devam edecek. 2022 yılında Körfez'in en büyük eksiği olan kapalı spor salonu ile birlikte 5 mahalli spor tesisinin de startı verilecek. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde vatandaşların talepleri doğrultusunda parklarda 3 halı sahayı tamamladı ve kullanıma hazır hale getirdi. Bunlardan birisi de Hereke'de Kışladüzü'ndeki seyir terası içinde. Ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açılan saha, Osmangazi Köprüsü manzarası ile de hem oynayanları hem de izleyen vatandaşları mest edecek. - KOCAELİ

Halı sahanın manzarası hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Körfez Belediyesi, Hereke, Körfez, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title