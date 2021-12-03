Haldun Üstünel (d. 1967, İstanbul), iş adamı, yönetici ve Galatasaray Spor Kulübü futbol şubesinin eski yöneticisi. Peki, Haldun Üstünel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Haldun Üstünel'in hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

HALDUN ÜSTÜNEL KİMDİR?

Haldun Üstünel (d. 1967, İstanbul), iş adamı, yönetici ve Galatasaray Spor Kulübü futbol şubesinin eski yöneticisi.

Haldun Üstünel doğum tarihi : 1967

Haldun Üstünel kaç yaşında : 54 yaşında

Haldun Üstünel nereli : İstanbul doğumlu

Haldun Üstünel mesleği ne : İş adamı, Yönetici, Galatasaray Spor Kulübü futbol şubesinin eski yöneticisi

1967 İstanbul doğumlu olan Haldun Üstünel, ortaokulu Saint Benoit Lisesi'nde, liseyi Suadiye Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise ABD San Francisco Dominican College Üniversitesi'nde uluslararası iş idaresi bölümünde tamamladı. Üstünel, 1992 yılından bu yana İstanbul Tela Sanayi Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Üstünel, evli ve iki çocuk babası.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet