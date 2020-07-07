Haksız kesilen faturaların bedelini KDK yardımıyla geri aldı
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Haksız kesilen faturaların bedelini KDK yardımıyla geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) gelen bir başvuru, birçok vatandaştan tahsil edilen elektrik faturalarının faiziyle birlikte geri ödenmesini sağladı.

Haksız kesilen faturaların bedelini KDK yardımıyla geri aldı
07.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:07

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) gelen bir başvuru, birçok vatandaştan tahsil edilen elektrik faturalarının faiziyle birlikte geri ödenmesini sağladı.

Erzurum'dan KDK'ya başvuran bir vatandaş, tarafına kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla usulsüzlük yapılması suretiyle fazladan elektrik faturası yazıldığını ifade etti. Başvurucu, söz konusu faturaların iptal edilmesini ve kendisinden tahsil edilen ücretlerin faiziyle birlikte iade edilmesini ombudsmandan talep etti. www.ombudsman.gov.tr adresinden gelen başvuru üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve söz konusu faturaları tahsil eden Aras EDAŞ'la irtibata geçildi. KDK uzmanlarıyla kurum ve şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde başvurucu ve onun durumunda olan vatandaşlardan hukuka aykırı olarak tanzim edilen faturalar iptal edildi. Tahsil edilen fatura bedellerinin kullanıcılara gecikme zammı ile birlikte iade edilmesiyle sorun hakkında dostane çözüm kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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