Hakkari'de '2. Spor Şenlikleri' başladı
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Hakkari'de '2. Spor Şenlikleri' başladı

Hakkari'de '2. Spor Şenlikleri' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari'de 2. Spor Şenlikleri, kurumlar arası basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarıyla başladı.

Hakkari'de 2. Spor Şenlikleri, kurumlar arası basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarıyla başladı.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen '2. Spor Şenlikleri'; basketbolda 8, voleybolda 15 ve masa tenisinde ise 15 takım ile 3x3 sokak basketbolu olmak üzere dört branşta start aldı. Organizasyonun ilk müsabakası; Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç'un atışıyla başladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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