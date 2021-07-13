Hakkari'de "1 Kitap 1001 Sanat" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de "1 Kitap 1001 Sanat" projesi

Hakkari'de '1 Kitap 1001 Sanat' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari Gençlik Merkezine bağlı Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, Erkan Gündüz'ün yazdığı "Darısı Başımıza" adlı oyununu sahneledi.

Hakkari Gençlik Merkezine bağlı Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, Erkan Gündüz'ün yazdığı "Darısı Başımıza" adlı oyununu sahneledi.

Hakkari'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" sloganıyla "1 Kitap 1001 Sanat" projesiyle seyirci karşısına çıkan Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, merkez eğitmenlerinin yönettiği oyunla büyük ilgi gördü. Hakkari halkının yoğun ilgi gösterdiği oyunda, 1 kitap karşılığında temin edilen davetiyeler bir günde tükendi. Oyun sonunda toplamda yetişkin ve çocuk kitapları olmak üzere 250 kitap toplandı.

Hakkari'de iyi bir başlangıç yapan ekibin asıl amacının bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak ve yeni oyunlarla seyirciyle buluşup yeni kütüphanelerin oluşmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın ve Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar'ın desteğini alan ekip, önümüzdeki aylarda Hakkari'de ve farklı illerde tekrar seyirci karşısına çıkacak. Proje hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar; "Sanat, toplumları aydınlatan ışıktır. Bu meşaleyi daha aydınlık yarınlara taşımanın genç tiyatrocu ve sanatın diğer alanlarında emek gösterenlerin görevidir. Sanatın ana amacı olan sosyal sorumluluk ve bilinciyle yapılmasıdır. Biz de Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak '1 Kitap 1001 Sanat' adıyla projelendirip sahneye profesyonel genç tiyatrocularımız olan '1001 Sanat Tiyatro Topluluğu' ile hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari'de '1 Kitap 1001 Sanat' projesi
Hakkari'de '1 Kitap 1001 Sanat' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can İlyas Tetik Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de "1 Kitap 1001 Sanat" projesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:25:25. #1.16#

title