Hakkari'de "1 Kitap 1001 Sanat" projesi

Hakkari Gençlik Merkezine bağlı Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, Erkan Gündüz'ün yazdığı "Darısı Başımıza" adlı oyununu sahneledi.

Hakkari Gençlik Merkezine bağlı Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, Erkan Gündüz'ün yazdığı "Darısı Başımıza" adlı oyununu sahneledi.

Hakkari'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" sloganıyla "1 Kitap 1001 Sanat" projesiyle seyirci karşısına çıkan Bin Bir Surat Tiyatro Topluluğu, merkez eğitmenlerinin yönettiği oyunla büyük ilgi gördü. Hakkari halkının yoğun ilgi gösterdiği oyunda, 1 kitap karşılığında temin edilen davetiyeler bir günde tükendi. Oyun sonunda toplamda yetişkin ve çocuk kitapları olmak üzere 250 kitap toplandı.

Hakkari'de iyi bir başlangıç yapan ekibin asıl amacının bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak ve yeni oyunlarla seyirciyle buluşup yeni kütüphanelerin oluşmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın ve Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar'ın desteğini alan ekip, önümüzdeki aylarda Hakkari'de ve farklı illerde tekrar seyirci karşısına çıkacak. Proje hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar; "Sanat, toplumları aydınlatan ışıktır. Bu meşaleyi daha aydınlık yarınlara taşımanın genç tiyatrocu ve sanatın diğer alanlarında emek gösterenlerin görevidir. Sanatın ana amacı olan sosyal sorumluluk ve bilinciyle yapılmasıdır. Biz de Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak '1 Kitap 1001 Sanat' adıyla projelendirip sahneye profesyonel genç tiyatrocularımız olan '1001 Sanat Tiyatro Topluluğu' ile hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı