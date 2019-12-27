Hakim Ziyech'ten Muhteşem Gol
2019-20 Eredivisie sezonunda sahasında ADO Den Haag'ı ağırlayan Ajax, rakibini 6-1'lik skorla geçerken gol perdesini yıldız oyuncusu Hakim Ziyech açtı. Ceza sahası dışından aldığı topu sol ayağıyla yaptığı harika bir vuruşla kaleye yollayan Ziyech, bu sezon Eredivisie'deki altıncı golünü attı.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2019-20 Eredivisie sezonunda sahasında ADO Den Haag'ı ağırlayan Ajax, rakibini 6-1'lik skorla geçerken gol perdesini yıldız oyuncusu Hakim Ziyech açtı. Ceza sahası dışından aldığı topu sol ayağıyla yaptığı harika bir vuruşla kaleye yollayan Ziyech, bu sezon Eredivisie'deki altıncı golünü attı.
Kaynak: Dugout
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