Hakemin kararı sonrası Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında Larin ile attığı golün faul nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakemin kararına sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman'da oynanan mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar, gol buldu ancak faul kararıyla bu gol iptal edildi.

Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halis Özkahya, gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

(NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

"TERTEMİZ GOL, NEDEN VERMİYORSUN!"

Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme de itirazda bulundu. Beşiktaş'ın hocası, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.