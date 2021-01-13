Hakem Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka kaç yaşında, nereli? Sarper Barış Saka gerçek mesleği ne?

Bu akşam ATV ekranlarına naklen gelecek olan Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını ünlü hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Beşiktaş - Çaykur Rizepor Hakemi Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka kaç yaşında, nereli? işte detayları..

Bu akşam ATV ekranlarına naklen gelecek olan Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını ünlü hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Beşiktaş - Çaykur Rizepor Hakemi Sarper Barış Saka kimdir? Sarper Barış Saka kaç yaşında, nereli? işte detayları..

SARPER BARIŞ SAKA KİMDİR?

Sarper Barış Saka hakemlik yapmaktadır, asıl meslek olarak da ticaret ile uğraşmaktadır. Üst Klasman Hakemi olan Sarper Barış Saka, TFF Süperlig hakemidir. Sarper Barış Saka, sosyal hayatında da sporla çok ilgilenmektedir. Sarper Barış Saka, Antalyalıdır. Geçmişte Çay ve Ötesi, Taşkapı gibi firmalarla çalışmıştır. Şimdilerde hakemlik kariyeri, ticaretten ağır basmaktadır. Sarper Barış Saka, sosyal medya kullanmıyor.

Sarper Barış Saka yönettiği bazı maçlar şunlardır: