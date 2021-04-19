Hakan, Merih ve Ozan Kabak, EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
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Hakan, Merih ve Ozan Kabak, EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

12 dev kulüp Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. UEFA ve FIFA ise bunun önüne geçmek için sert tedbirler alacak. Alınacak tedbirlerin arasında bu liglerde forma giyecek futbolcuların EURO 2020'de forma giyemeyecek olması da var. Buna göre; UEFA, FIFA ve Avrupa Süper Lig kulüpleri oturup uzlaşamazsa Avrupa Süper Lig'in kurucu kulüplerinde top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Ozan Kabak, EURO 2020'de forma giyemeyecek.

Avrupa Süper Ligi sadece futbolu değil, dünya tarihini de değiştirecek. Ligi kurulmasının açıklanmasının ardından UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu. 12 kulübün katılımı ile beraber kurulan Avrupa Süper Ligde yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı.

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor.

FORMA GİYEMEYECEKLER

Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.

RAKİPLERDEN 10 FUTBOLCU YOK

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, İsviçre Milli Takımında 1 futbolcu, Galler Milli Takımı'ndan 3 futbolcu organizasyonda forma giyemeyecek.

TÜM FEDERASYONLAR 'MEN' DEDİ

UEFA. Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimleri: "Avrupa Süper Ligine katılacak kulüpler ve futbolcular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek" açıklaması yaptı.

"KENDİ KUPAMIZI KURARIZ"

Masanın yeni patronu Fiorentino Perez herkese meydan okumaya ve büyük oynamaya devam ediyor; "Avrupa Süper Lig kulüplerinin oyuncularının 2022 Dünya Kupası'nda oynamasını yasaklarlarsa kendi Dünya Kupamızı yaratırız. Kimse sorun etmesin" diye konuşarak kararlılığını gösterdi.

Hakan, Merih ve Ozan Kabak, EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
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