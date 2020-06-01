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Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var

Serie A ekiplerinden AC Milan'da top koşturan A Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, Galatasaraylı olduğunu sözlerine eklerken efsane isimlerden Hagi gibi bir futbolcu olmak istediğini açıkladı. Çalhanoğlu, takımda iyi anlaştığı Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu takım için de G.Saray'ı işaret etti.

01.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:33

AC Milan'da top koşturan A Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'da gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, Galatasaraylı olduğunu sözlerine eklerken efsane isimlerden Hagi gibi bir futbolcu olmak istediğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, A Milli takımdan ünlü oyuncu Zlatan Ibrahimovic'e kadar bir çok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Hakan'ın yaptığı açıklamalar;

"Koronavirüsü ilk duyduğumda bir an şaşırdım. Olayı anlamadığım için, ciddiye de almadım. Kulüp haberi verince, insan tabii ailesini ve ne yapacağını düşünüyor. İtalya tehlikeli olabilir diye eşime ve çocuğuma Almanya'ya gitmelerini söyledim. Bize de izin verdiler, ben de Almanya'ya gittim ve 5 hafta geçirdim. Karantina çok zor geçti. Evde insanın canı sıkılıyor. Bir yandan güzel tabii ailen yanında ama dışarı çıkmak istiyorsun ama çıkamıyorsun. Ailemden kimse koronavirüse bulaşmadı, o sevindiriciydi. İnşallah gelecek ay da maçlara başlarız."

"BİR GÜN GALATASARAY'I YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum"

"Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim. Üzerimde çok emeği var. Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur."

"Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar.

"ÇOK İYİ BİR HAVA YAKALADIK"

"Bu jenerasyon çok iyi, çok iyi oyuncularımız var. Hem yetenekli hem tecrübeli oyuncularımız var. Oynadıkları futboldan zevk alıyorlar, korkmadan oynuyorlar. Merih ve Cengiz, İtalya'da; Yusuf ve Zeki, Fransa'da oynuyorlar. Her gün tecrübe kazanıyoruz. Bize her zaman yardım eden, toparlayan Emre ve Burak abi var. Turnuvada zaten büyük ülkelere karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik, turnuvayı da iyi bitirdik. Çok güçlü bir Milli Takımımız var. Çok iyi hava yakaladık. Bir yandan üzüldüm, bir yandan sevindim. Sakat oyuncularımız vardı. Merih, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan, Cenk... Onlar için çok sevindim."

"Ben zaten Avrupa Şampiyonası'nı bir kez yaşamıştım. Onlar da yaşasın istiyorum. Bu ekip, çok güzel bir ekip. Her Milli Takım'a gittiğimde zevk alıyorum. Onlar için çok sevindim. İnşallah seneye turnuva oynanırsa kimse sakatlanmadan o turnuvaya katılırız."

"İNŞALLAH AVRUPA LİGİ'NE KALIRIZ"

"Milan'da oynamak büyük bir gurur. Sonuçta burada büyük futbolcular oynadı hala da büyük isimlerle çalışıyorum. Milan'ın her zaman ismi kalacak çünkü Milan çok şeyler kazandı. Maalesef 7 yıldır galiba Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Ama buna şahidim, her sene oraya katılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu önümüzdeki 12 maç bizim için çok önemli. İnşallah Avrupa Ligi'ne katılırız."

"BURADAKİ ATMOSFER BAMBAŞKA"

"Juventus'a karşı oynayacağımız kupa maçı var. Onu da iyi bitirirsek, bizim için daha iyi olur. Seneye bazı şeyler değişir, değişmez onu bilemem ama seneye inşallah yine Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. Bir gün Milan'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Seyircilerimiz, buradaki atmosfer bambaşka. Seyircilerimizi de anlıyorum, onlar da başarı istiyor.

G.SARAY'I İŞARET ETTİ: ZLATAN'IN TÜRKİYE'DE TUTTUĞU TAKIMIN REKLERİ ARASINDA SARI VAR

"Zlatan, Milan için yeni bir oyuncu değil. Dünya yıldızı ve çok tecrübeli bir oyuncu. O, bizim yıldızımız. Bize her konuda katkıda bulundu; tecrübesi, oyun hırsı, mantalitesiyle. Bize hem saha içinde hem saha dışında çok yardımcı oluyor. Herkes Zlatan'ı dışarıdan 'Ego' olarak görüyor. Bence hiç egosu yok, çok cana yakın birisi. Çok sempatik. Hemen şakalaşıyor. Onunla vakit geçirmek çok keyifli. Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takımın renkleri arasında sarı var. Yarın bana diyecek ki, 'Sen sarı demişsin.' Başka detay veremem. Ben böyle güldüğüme göre, sen anlarsın zaten."

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
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