Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi
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Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi

19.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:30
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi

Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını milli futbolcumuzun gelecek sezon için İngiliz devi Manchester United ile anlaştığını yazdı.

Milan'da sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.

Milli futbolcumuzun transferiyle ilgili İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için Manchester United ile anlaştı ve Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosuna katılacak.

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili serbest vuruş uzmanı olduğu belirtilirken uzak mesafelerden inanılmaz gollere imza attığı vurgulandı.

32 MAÇTA 17 GOLE KATKI VERDİ

2017 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan milli futbolcumuz, bu sezon İtalyan deviyle çıktığı toplam 32 maçta 6 gol atıp 11 asistlik katkı sağladı.

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