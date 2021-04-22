Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Milli Takımımız'ın yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Sassuolo karşısında muazzam bir gol kaydetti. Tribündeki Zlatan Ibrahimovic golü ayakta alkışladı, plaseye şaşkın bir surat ifadesiyle tepki verdi. Hakan, İtalyan basınından da övgü aldı. Hakan için, "Spor tarihini en yetenekli Türk'ü" yorumu yapıldı.