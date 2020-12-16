Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı
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Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı

16.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:27

Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, kulübü Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri hafta içinde İtalyan ekibiyle masaya oturacak.

Serie A'da zirveye oturan ve uzun bir aradan sonra şampiyonluğu hedefleyen Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Tuttusport'un son haberine göre İngiliz devi Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği Hakan ile Milan 4.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Manchester'ın bu haber üzerine farklı alternatiflere yöneldiği ifade edildi.

YİNE ANLAŞMAZSA ROTASI İNGİLTERE OLACAK

Eğer Milan'la Hakan sözleşme imzalama konusunda problem yaşarsa, İngiliz ekibi devreye girerek transferi bitirecek.

Hakan Milan'dan görüşmeler ilk başladığında 6 milyon euro maaş isterken Milan en fazla 3.5 milyon euroya çıkmış ve görüşmeler çıkmaza girmişti.

26 yaşındaki milli futbolcu, sezon başından bu yana 17 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 5 de asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:27:39. #1.14#
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