Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda İbrahimovic'in yerine Ronaldo'yu paslarıyla besleyecek

İtalya'dan Calciomercato, Hakan Çalhanoğlu'nun seneliği 5 milyon eurodan Juventus ile anlaşmaya vardığını yazdı. Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan devi, önümüzdeki sezon Cristiano Ronaldo, Dybala ve arkalarında Hakan'ı oynatacak. EURO 2020 sonrası Hakan'ın resmen imza atacağı belirtildi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Juventus ile büyük oranda anlaşma sağladı. İtalyan basınından Calciomercato, Türk futbolcunun senelik 5 milyon euro kazanacağını duyurdu. Ronaldo ve Dybala'lı forvet hattını korumak isteyen İtalyan devi, on numara bölgesini Hakan'a emanet edecek.

41 MAÇTA 9 GOL, 12 ASİST

Bu sezon Milan'da toplam 41 resmi karşılaşmaya çıkan Hakan, 9 kez gol sevinci yaşarken 12 de asist yaptı. Milan, Hakan'a 4 milyon eurodan fazlasını önermedi. Bu sezon EURO 2020'de en önemli kozlarımızdan birisi olan Hakan, turnuvanın ardından Juve'ye resmen imzayı atacak.