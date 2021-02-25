Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altına yaptığı yorum binlerce beğeni aldı
İtalya Serie A ekibi AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı yorum sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı. Çalhanoğlu'nun yorumunu 14 binden fazla kişi beğendi.
AC Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek A Milli yıldız, Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımının altına "Galatasaray" yazarak kırmızı kalp emojisi bıraktı. Hakan'ın bu mesajına binlerce beğeni gelirken, birçok Galatasaray taraftarı da oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma çağırdı.
"GALATASARAY'I YAŞAMAK İSTERİM"
Gelecekte Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a olan tutkumu ve sevgimi hiçbir zaman saklamadım, saklayamam. Galatasaray'la inşallah bir gün buluşacağız. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim." açıklamasını yapmıştı.