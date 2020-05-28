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Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum

Galatasaray'ın gündemine gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ileride sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde mutluluk duyacağını dile getirdi.

28.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:39

İtalyan devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, isminin sık sık anıldığı Galatasaray hakkında TRT Spor'a çarpıcı bir açıklamada bulundu. Galatasaray taraftarı olduğunu hiç saklamadığını dile getiren Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde mutluluk duyacağını söyledi.

Koronavirüs sonrasında İtalya'daki durumu değerlendiren milli futbolcu, "İtalya'da durum bugün belli olacak, biz de bekliyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz. Halimize şükür, biraz daha rahatladık. İnşallah maçlar akşam oynanır çünkü hava çok sıcak. Çocuk bakmak gerçekten kolay değil. Bu süreçte eşimi daha iyi anladım ve ona yardımcı olmaya çalıştım" diye konuştu.

Milan'la ilgili açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Önümüzdeki maçlarda UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için savaşacağız. Bayburtlu olarak Milan'da oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Milli takımda genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla bu jenerasyon çok güzel. Takımda herkesin birbirine saygısı var" dedi.

"GALATASARAY'A GELİRSEM MUTLU OLURUM"

Hakan Çalhanoğlu adının anıldığı Galatasaray'la ilgili de, "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
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